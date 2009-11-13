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Sezen sığır mı yedi Angus mu?

Sezen Aksu, salı akşam arkadaşlarıyla İstanbul Etiler’de bir kebapçıda yemek yedi.

13 Kasım 2009 02:00

Sezen Aksu, salı akşam arkadaşlarıyla İstanbul Etiler’de bir kebapçıda yemek yedi.

Kebapçıda buluşmalarına rağmen, Aksu karşılarındaki ‘Steak House’ isimli işyerinden Arjantin’den getirilen Angus etiyle hazırlanan özel bir menüyü istedi

Aksu’nun 300 dolar ödediği bu yemek olay oldu.

Türkiye’nin en büyük Angus çiftliğinin sahibi olan ve 3 yıl önce Arjantin’den getirdiği damızlık Anguslarla üretim yapan Manisalı işadamı İsmail Koşar, “Aksu’ya sığır eti yedirilmiştir” dedi.

Manisa’daki çiftliğinde basın toplantısı düzenleyen Koşar, şunları söyledi:

“Türkiye’de Angus’u biz satıyoruz. Ayrıca 2 yıldır et ithalatı yasak. Yani Aksu’ya sığır eti yedirilmiş. Emeğimize saygısızlık yapan arkadaşı doğruyu söylemeye davet ediyorum.

Ayrıca haberlerde gösterilen Angus çiftliği de bizim daha önce çıkan haberlerimizdeki çiftliğimizin görüntüleridir.”

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