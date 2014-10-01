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'Koymuşum RTÜK’üne' diyen Sezen Aksu'ya RTÜK'ten tepki

RTÜK’ün MHP kontenjanından seçilen üyesi Esat Çıplak, 'koymuşum RTÜK’e' diyen Sezen Aksu’ya tepki gösterdi

01 Ekim 2014 14:15

RTÜK’ün MHP kontenjanından seçilen üyesi Esat Çıplakkonser alanında “koymuşum RTÜK’üne” diyen Sezen Aksu’ya tepki gösterdi. Çıplak, “Bu sözleri değerlerin içini boşaltanlara da söylerse bir duruş sahibi olduğuna inanırım” dedi.

 

'Yakıştıramadım'

 

Sezen Aksu, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Beş bin kişinin izlediği konserde ünlü sanatçıya Mustafa Ceceli de eşlik etti. Ceceli, Aksu’nun bir hareketi üzerine telaşlanıp “Aman Sezen Hanım, RTÜK var” deyince, aldığı karşılık “Koymuşum RTÜK’üne” oldu.

Hürriyet'tin haberine göre, RTÜK Üyesi Esat Çıplak ise bu söze tepki göstererek şunları söyledi:


“Sezen Aksu çok sevilen bir sanatçı, ancak bu sözü ona yakıştıramadım. Sonuçta RTÜK sansürcü değil, düzenleyici ve denetleyici bir kurum. Binlerce kişinin önünde bir kurum hakkında böyle bir söz söylenmesi hoş olmadı" diye konuştu. Keşke benzer sözleri Türkiye’de değerlerinin içini boşaltan kişilere de söylese. O zaman kendisini takdir eder ve bir duruş sahibi olduğuna inanırdım diyen Çıplak, "Tabii buradan RTÜK’ün kurumsal algısı da ortaya çıkıyor. Kurumsal kimliklerin içi boşaltılınca maalesef bir sanatçının ağzından da böyle şeyler duyuluyor" dedi.

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