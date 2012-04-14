Sezen Aksu'ya komşudan 1 milyon euro tazminat!

Meral Okay'ın sözlerini yazdığı, Sezen Aksu'nun seslendirdiği 'Adı Bende Saklı' şarkı Minik Serçe'nin başına dert oldu. Şarkının Yunan bestecisi Ioannis Karalis, "Benden izin almadan şarkımı seslendirdiler" diyerek açtığı 1 milyon Euro'luk tazminattan vazgeçmiyor.

Minik Serçe'nin menajeri ise "Bu kadar büyük rakamlı bir tazminat mı olur" diyerek duruma isyan etti. Dava 2003 yılında şöyle başladı. Karalis, "Şarkıma Türkçe söz yazıp, benden izinsiz iki albümde kullandılar" diyerek sanatçıya dava açtı. Karalis'i haklı bulan bilirkişi, Aksu'nun besteciye bir şarkı vermesini uygun gördü. Ancak yunan besteci bunu kabul etmedi ve 1 milyon Euro istediğini söyledi.

Şirket hatası

Bugüne kadar yedi 'bilirkişi' raporunun hazırlandığı davanın sonuçlandığı ve Sezen Aksu'nun 1 milyon Euro ödemeye mahkum olduğu iddialarını sanatçının menajeri Yaşar Gaga Bugün Gazetesi'ne yaptığı açıklamda yalanladı.

Gaga, "Dava henüz sonuçlanmadı. Bu işin mahkemeye getiren Universal Müzik şirketidir. Sezen Hanım'ın 'Adı Bende Saklı' şarkısının bulunduğu albümün kartonetinde besteci olarak 'Ioannis Karalis' yerine, başka bir isim yazılmış. Yani hata Sezen Aksu'nun değildir. Biz kimsenin hakkını elinden almadık. Böyle bir nedenden dolayı da bu kadar büyük tazminat verileceğini sanmıyorum" dedi.