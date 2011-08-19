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Yaşam

Sezen Aksu'nun "Öptüm" albümü İngiltere'de LONDRA (A.A)

19 Ağustos 2011 15:43

-Sezen Aksu'nun "Öptüm" albümü İngiltere'de LONDRA (A.A) - 19.08.2011 - Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun son albümü "Öptüm", 5 Eylül'den itibaren İngiltere'de satışa sunulacak. Aksu'nun albüm tanıtımı, Londra'da düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Tanıtımın İngiltere ayağının sorumluları Aksu'nun "Öptüm" albümünün, bir Türk sanatçının İngiltere'de piyasaya süreceği ilk albüm olacağına dikkati çekti.  Müzik promosyon şirketi Kazum'un yöneticisi Sebastian Merrick, Aksu'nun Türk kültüründeki önemini belirterek, "Aksu'nun şimdiye kadar 24 albümü var. Bu sayı Beatles ile aynı" dedi.  Müzik şirketi Harmonia Mundi'nin sahibi Patrick Lemanski de 5 Eylül'den itibaren Aksu'nun son albümünün İngiltere genelindeki tüm müzik marketlerde satılacağını ifade ederek, Sezen Aksu'yu "efsane" olarak tanımladı. Bu arada Sezen Aksu, 20 Ekim'de Londra'daki tarihi ve 5 bin kişi kapasiteli konser salonu "Royal Albert Hall"da bir konser verecek. Konserin biletleri yaz aylarının başından bu yana satılıyor.

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