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Sezen Aksu'dan Twitter açıklaması: Hepsi üfürükten teyyare

Sezen Aksu, Asistanının Twitter hesabı aracılığıyla bir şarkısına ilişkin yapılan paylaşımhakkında açıklamada bulundu

25 Haziran 2014 09:25

Antalya'da konser veren ünlü sanatçı Sezen Aksu, şarkı ve esprileriyle hayranlarına güzel bir gece yaşattı. Asistanının Twitter hesabı aracılığıyla bu şarkıya ilişkin bir paylaşım gördüğünü kaydeden Aksu, şöyle konuştu:

"Bu arada benim Twitter'ım falan yok. Orada Sezen Aksu diye yazanların hepsi üfürükten teyyare, selam söyle o yare..."

Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Sezen Aksu, şarkılarını binlerce hayranı için söyledi.

Konserinde hit şarkılarını seslendiren Aksu'ya hayranları da eşlik etti.

Şarkılarıyla izleyenleri zaman zaman duygulandıran sanatçı, esprileriyle de herkesi kırdı geçirdi.

"Benimle ilgili bir şeyler olduğu zaman asistanıma soruyorum" diyen Aksu, "Şöyle bir cümle var: 'Bu gece gel ya da istersen git diyerek, bir nesli yollu yapan Sezen Aksu'ya buradan selamlar olsun" ifadesini kullandı. Aksu sözlerine şöyle devam etti:

"Ya burada hoşgörülü bir insanın ifadesi var, baskıcı olmayan, 'bu gece gel, yarın gece gelme', senin kalbin ne kadar kötüymüş arkadaşım. Ben niye bir kuşağın yolunu yapıyormuşum, kuşak müsaitmiş demek ki. Ben ne yaptıysam nikahı bastım öyle yaptım. Tabi bir babanın korkusundan yusuf yusuf önüme gelene nikah kıydım. Ondan sonra adım 'çok evlendiye' çıktı."

 

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