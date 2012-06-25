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Sezen Aksu'dan basına 100 metre sınırı

Sezen Aksu, sahne ile basın mensuplarının arasına 100 metre mesafe koydu

25 Haziran 2012 00:53

Sezen Aksu, Anadolu yaz konserleri turnesi içerisinde Antalyalılarla buluştu. Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan ünlü şarkıcı sahne ile basın mensuplarının arasına 100 metre mesafe sınırı koydu.

Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda Anadolu yaz konserleri kapsamında sahneye çıkan Sezen Aksu, hayranlarına müzik ziyafeti çekti.
 
Aksu, konser süresince orkestrası ve hayranlarıyla sık sık şakalaştı.
 
Şarkıları sık sık alkışlarla kesilen ünlü sanatçı, şarkı aralarına esprilerle neşe kattı.
 
Sahne ile basın mensuplarının arasına 100 metre mesafe koyan Aksu, tek şarkı görüntü ve fotoğraf çekilmesine izin verdi.
 
Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Sezen Aksu'yu dinlemeye gelenler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

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