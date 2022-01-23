Sezen Aksu'yu hedef alan Erdoğan hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 2017'deki şarkısının sözleri nedeniyle Sezen Aksu’ya yönelik, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda hilafet çağrısı yapan Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları Erdoğan hakkında, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Anayasayı İhlal” ve “Tehdit” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan HKP avukatları, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı hakkında ise “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Kanunlara Uymamaya Tahrik” ve “Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma” suçlarını işlediğini belirterek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçelerinde Erdoğan’ın, “Hem laik hem Müslüman olunmaz. Bu ikisinin bir arada olması ters mıknatıslanma yapar. Ya laik olacaksınız, ya Müslüman!” sözü hatırlatıldı.

Dilekçede, “Bu hâkim anlayışın Devletin en üst organlarınca gündeme getirilmesi, gündeme taşınması; Laikleşme yolunda yapılmış en büyük politik devrim olarak 3 Mart 1924 yılında kaldırılan Hilafetin özlemcilerine cesaret, güç vermektedir” denildi.

Erdoğan’ın, “Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine” bağlı kalacağına dair TBMM’de namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği hatırlatılan dilekçede, “Devlet Yöneticilerinin; Hilafet özlemcilerine, Laiklik düşmanlarına cesaret veren, onları savunan, destek veren söylemleri, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinde Laiklik İlkesinin rahatça çiğnenmesine ortam hazırlamaya yöneliktir” ifadesi kullanıldı.

Anayasa’nın 2’nci, 4’ncü, 14’ncü ve 24’ncü maddelerine yer verilen dilekçelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmam Halil Konakçı hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı.

Okur şu ifadelere yer verdi:

"Bugün; AKP’giller’in Reisinin ve imamlarının, Laiklik karşıtı söylemlerinden dolayı iki suç duyurusunda daha bulunduk. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Gündem mi değiştirmek istiyorlar, Topluma korku mu salmak istiyorlar, Yurtsever insanları sindirmek mi istiyorlar, kendi tabanlarını konsolide etmek mi istiyorlar, Hemen laikliğe saldırılara başlıyorlar, Hilafete olan özlemlerini dile getiriyorlar.

Ellerindeki kullana kullana bitiremedikleri en büyük sermayeyle, Allah’la adam kandırmaya hız veriyorlar. Bunları yaparken de kullandıkları yer, samimi Müslüman inanışına göre herkesin her türlü ayrıcalıktan arınarak, Allahın huzuruna çıktığına inandığı Camiler. AKP’giller İktidara ABD ve AB Emperyalistleri tarafından taşındığı günden bugüne Camileri kirli siyasetlerinin merkezi haline getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. AKP’giller Laikliğe karşı saldırılarına; bir zamanlar ‘Yetmez Ama Evetçi’ ortaklarından, Anayasa Referandumunda Hayır diyen Yurtseverleri, ‘dün de lekeliydiniz bugün de lekelisiniz’ diyerek karalamaya çalışan militan evetçi Sezen Aksu’nun 2017’de söylediği bir parçayı dayanak yaptılar. Ama işte söz konusu Laikliğe saldırı olunca, AKP’giller ortaklarını harcayıp geçiyorlar. Onlar sayesinde bugün bu kadar rahat ve pervasızız demiyorlar.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; AKP’giller ile dün el ele kol kola, adım adım ördükleri gericilik yollarında beraber yürüyenlerin bugün birbirlerine hakaretler, tehditler yağdırmaları, birbirlerinin dillerini koparmaları bizi hiç mi hiç ilgilendirmez. Ama söz konusu Laikliğe saldırı olunca, Ortaçağ Kurumu olan Hilafeti geri getirme özlemlerini, çabalarını, girişimlerini görünce, bu ülkenin en Vatansever, en Halksever Partisi HKP olarak, İkinci Kuvayimilliyeciler olarak sessiz kalamıyoruz. Kenardan seyredemiyoruz. Bize ne, bizi ilgilendirmez diyemiyoruz.

Ve omuzlarımıza yüklenen Halkın İktidarını kurma görevinin gereklerini yerine getiriyoruz. İşte bu anlayışımız doğrultusunda bugün, Hilafet özlemini dile getiren, Halkı Laikliğe karşı gelmeye çağıran Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı ile elinin altındaki Devlet Gücünün verdiği cesaretle; “O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir”, “Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir” diyerek aslında Yurtseverlere, Laik İnsanlarımıza, ilericilere tehditler savuran Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurularında bulunduk. Bu suçlar da kayıt altına girdi. AKP’giller’in Laikliğe karşı bu suçlarını da yargıya taşıdık, Tarihe bir kez daha not düştük."

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