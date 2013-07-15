Sezen Aksu yeniden hayranlarıyla buluşuyor

Sezen Aksu Acoustic Band Grubu ile Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.



Konserler 19-20 Temmuz tarihlerinde, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek. Müzik şöleninde, Fahir Atakoğlu yönetimindeki Acoustic Band eşliğindeki repertuar ve düzenlemelerle, Sezen Aksu Harbiye'de sevenleriyle buluşacak.



Konserde, sahnede her biri kendi alanında isim yapmış uluslararası müzisyenlerin sergileyecekleri doğaçlama ve virtüözlerini sergileyecekleri bölümler de yer alacak.



Tarih: 19 Temmuz Cuma ve 20 Temmuz Cumartesi

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Saat: 21.30