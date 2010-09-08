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Yaşam

'Sezen Aksu' sokağının adı değişsin!

İzmir'in Konak İlçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan Sezen Aksu Sokağı'nda oturanlar, sanatçının adının sokaklarından kaldırılması için imza kampanyası

08 Eylül 2010 03:00

T24- İzmir'in Konak İlçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan Sezen Aksu Sokağı'nda oturanlar, sanatçının adının sokaklarından kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

Radikal gazetesinin haberine göre, Sezen Aksu Sokağı'nda oturanlar Türkan Saylan ve Fazıl Say'a dönük saldırılar sırasında Sezen Aksu'nun hiçbir itirazda bulunmadığını, 12 Eylül referandumunda da ‘Evet’ oyu kullanacağını açıklamasını protesto etti. Sezen Aksu'nun bu sokakta doğup büyüdüğünü ve 15 yıl önce adının buraya verildiğini belirten mahalle sakinlerinden avukat Uluğ İlve Yücesoy, şöyle dedi:


"Ülkemizin içinde bulunduğu ‘varlık-yokluk’ savaşında bu hanım sanatçı olarak ciddi bir ‘umarsızlık ve duyarsızlık’ içinde büyük bir ‘aymazlık’ göstererek siyasi iktidarın yandaşı olduğunu ilan etmiştir. Bizler demokrat İzmirliler olarak sokağımızın adının değiştirilmesini istiyoruz. Sezen Aksu’nun ‘demokrasi’ diyerek referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıklamasını protesto ediyoruz."


İmza kampanyası düzenleyen ‘Sezen Aksu Sokağı’ sakinleri, toplanan imzaları İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyesi'ne vereceklerini söyledi.

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