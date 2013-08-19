Sezen Aksu sahneye çıkarken yere düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Sezen Aksu sahneye çıkarken kulis önünde yere düştü.

Bodrum antik tiyatroda konser vermeye gelen Ünlü şarkıcı Sezen Aksu konsere çıkmasına dakikalar kala kulis çıkışında ayağı takılarak düştü.

Binlerce hayranının önünde düşen minik serce daha sonra korumaları tarafında kucaklanarak arkaya götürüldü.

112 ekipleri tarafından ayakta tedavi gören ünlü sanatçı sol dirseğinden yaralandı.

10 dakika kuliste tedavi gören Sezen Aksu sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Bu hareketi karşısında ise birçok hayranı Aksu’yu ayakta alkışladı.

Hayranlarına "Korkulacak bir şey yok" diyen Aksu "Kulis çıkışı bir kaza geçirdim. Ama bir şeyim yok çok güzel bir gece olacak. Kolumda küçük bir yaralanma oldu ama önemli bir şey değil” dedi.

Konsere "Gülümse" şarkısı ile başlayan minik serçe daha sonra sevilen şarkılarını seslendirmeye devam etti. Yaklaşık 2 saat süren konsere ünlü şarkıcı Demet Akalı eşi Okan Kurt ile katılırken pop müziğinin önemli isimlerinde Mustafa Sandal eşi Emina Sandal ile konseri izledi.

Konsere ünlü şarkıcı Zeynep Casalin ve Yeşilcam oyuncularından Salih Güney, cemiyet, sanat, spor camiasından birçok isimde Minik Serçe’nin konserini izleyenler arasında yer aldı.

Saatler öncesinde uzun kuyruklar oluşan konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi.

Unutulmaz bir gece yaşatan Aksu konser sonrası kulise giderek yarasını sardırdı.