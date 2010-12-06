Sezen Aksu Pera Palas’a taşınıyor

T24 - Kanlıca’daki evi tadilata giren Sezen Aksu, bir yıl boyunca Pera Palas Otel’de yaşayacak.





Sezen Aksu, ekim ayında pankreasındaki kisti aldırmak için ameliyat masasına yatmıştı. Hürriyet'in haberine göre, operasyonun ardından Kanlıca’daki yalısında istirahate çekilen sanatçının nekahet dönemi bir ay sürdü. Sağlığına kavuşan Aksu, ameliyatı nedeniyle ertelenen konserlerine kasım ayında start verdi. Almanya turnesine çıkan Aksu, bu arada yalısını da yenileme kararı aldı.



Bir yıl kalacak





Ustalara teslim ettiği evinden çok sevdiği köpeğiyle birlikte ayrılan Sezen Aksu, Pera Palas Otel’in kendisi için özel olarak hazırlanan odasına yerleşecek. Sanatçı, odasına gardırobunu da taşıttırdı. Kanlıca’daki evin tamamen yenilenmesi bir yılı bulacak, Aksu da tadilat işleri tamamlanıncaya kadar otelin bu lüks odasında konaklayacak.



