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Sezen Aksu Pera Palas’a taşınıyor

Kanlıca’daki evi tadilata giren Sezen Aksu, bir yıl boyunca Pera Palas Otel’de yaşayacak.

06 Aralık 2010 02:00

T24 - Kanlıca’daki evi tadilata giren Sezen Aksu, bir yıl boyunca Pera Palas Otel’de yaşayacak.


Sezen Aksu, ekim ayında pankreasındaki kisti aldırmak için ameliyat masasına yatmıştı. Hürriyet'in haberine göre, operasyonun ardından Kanlıca’daki yalısında istirahate çekilen sanatçının nekahet dönemi bir ay sürdü. Sağlığına kavuşan Aksu, ameliyatı nedeniyle ertelenen konserlerine kasım ayında start verdi. Almanya turnesine çıkan Aksu, bu arada yalısını da yenileme kararı aldı.


Bir yıl kalacak


Ustalara teslim ettiği evinden çok sevdiği köpeğiyle birlikte ayrılan Sezen Aksu, Pera Palas Otel’in kendisi için özel olarak hazırlanan odasına yerleşecek. Sanatçı, odasına gardırobunu da taşıttırdı. Kanlıca’daki evin tamamen yenilenmesi bir yılı bulacak, Aksu da tadilat işleri tamamlanıncaya kadar otelin bu lüks odasında konaklayacak.

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