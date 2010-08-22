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Kültür-Sanat

Sezen Aksu kanser olmadığını söyledi

Sezen Aksu 'pankreas kanseri' teşhisi nedeni ile İzmir'den ABD'ye gittiği iddialarına yanıt vererek açıklık kazandırdı.

22 Ağustos 2010 03:00

T24- Minik Serçe'nin 'pankreas kanseri' teşhisi nedeni ile İzmir'den ABD'ye gittiği iddia edildi. İddiaları yalanlayan Sezen Aksu ise kanser ve mirasını sakladığı kasa ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, çok ciddi bir sağlık sorunu olmadığını, önemsenmeyecek bir rahatsızlığı olduğunu söyledi.


12 Eylül'deki referandumda "evet" diyeceğini açıklayarak gündeme gelen, ardından ünlü piyanist Fazıl Say'ın kendisi için yaptığı eleştirilerle adından söz ettiren Sezen Aksu, bir süre öncede oğluna bırakacağı dev miras haberiyle gündeme gelmişti.


İnternet sitelerinde dolaşan kanser iddiasını yanıtlayan Minik Serçe, hayranlarının yüreğine su serpen açıklamayı yaptı ve önemli bir rahatsızlığı olmadığını açıkladı.


Tatilini yarıda kesmişti

İddialara göre 56. yaş gününü geçtiğimiz günlerde İzmir'de kutlayan Sezen Aksu, sır bir nedenden ötürü apar topar ABD'ye gitti. Yakın bir dostunun doğum yapması üzerine ABD'ye gittiğini açıklayan Minik Serçe, bu sözleriyle aslında 'hastalığını' saklıyordu.


En yakını konuştu

Sezen Aksu ile olan yakın dostluğuyla bilinen Yaşar Gaga da ünlü sanatçının böyle bir hastalığı olmadığını söyledi. Gaga, Minik Serçe'nin çok yakın bir arkadaşının doğum yapması nedeniyle apar topar ABD'ye gittiğini de sözlerine ekledi.


Mirasını hazırladı iddiası

Bir başka iddiaya göre ise  Sezen Aksu, şarkılarını kasada saklamaya başladı. Minik Serçe, günyüzüne çıkmamış bestelerini canından çok sevdiği oğlu Mithat Can'a miras bırakma kararı aldı. Aksu'nun bu kararı alması da; hakkındaki 'kanser' iddialarını gündeme getirdi.

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