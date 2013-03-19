Sezen Aksu: Kan bağı olmayan kocaman bir aileyiz

Sezen Aksu, her gün Allah'a şükrettiğini belirterek, "Kan bağı olmadan oluşmuş kocaman bir aileyiz" dedi.

Sanatçı Sezen Aksu, piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu ve ud sanatçısı Ara Dinkjian'ın eşliğinde başkentteki müzikseverlere konser verdi.

Congresium'da 'Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri' kapsamında sahne alan Sezen Aksu, konser sırasında yaptığı konuşmada, sanat hayatı boyunca şarkılarının kendisine ve dinleyicilere çok iyi geldiğini söyledi.

Her gün Allah'a şükrettiğini belirten Aksu, ''Birbirimize el veriyoruz, birbirimizin sırtını sıvazlıyoruz, hiç kimsenin dayatması olmadan, kan bağı olmadan oluşmuş kocaman bir aileyiz. Ben daha ne yapayım, her gün şükredeceğim, başka yapacak bir şey yok'' diye konuştu.

Aksu, dinleyicilerle olan ilişkisi sayesinde hayatın zorluklarını daha kolay atlattığını dile getirerek, ''Bu ilişki benim hayatımı, yani herkes için zor olan bu hayatı, başkalarına nazaran daha kolay atlatmamı sağladı. Her şeye rağmen ayakta durmamı sağladı. O yüzden sizlere büyük bir şükran besliyorum. Büyük bir şefkat de besliyorum'' ifadesini kullandı.

Aksu, fizikçi annesinin ''Dünyayı var eden moleküler yapı 16 milyar yıl önce var edildi. Fizikte yoktan hiçbir şey var olmaz, var olan şey de yok olmaz prensibine göre, yeni doğan bir bebekle aynı şartlara sahibim. İkimizin de hücreleri 16 milyar yıllık'' dediğini hatırlatarak, ''Bunu yazın bir yere, hepinize iyi gelecek'' diye konuştu.

Öte yandan, bazı seyirciler konserin geç başlamasını alkışlarla protesto etti.