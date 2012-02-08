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Yaşam

Sezen Aksu çizgi filmde seslendirme yaptı İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 18:35

-Sezen Aksu çizgi filmde seslendirme yaptı İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Sezen Aksu, dondurma kahramanı Aslan Max'ın maceralarını beyazperdeye taşıyan ''Max Maceraları–Kralın Doğuşu'' adlı animasyon filmde, ''kraliçe'' karakterini seslendirdi.  Bir dondurma markasının kahramanı Aslan Max, ilk kez beyaz perdeye taşınıyor. Aslan Max'ın maceralarını konu alan 3 boyutlu ''Max Maceraları–Kralın Doğuşu'' adlı film, Türkçe seslendirilmiş olarak 9 Mart'ta vizyona girecek.  ''Aslan Max'ın, Aslan Krallığı'nı kurtarmak için Gölgelerin Efendisi ile giriştiği macerayı'' konu alan filmde, Sezen Aksu da seslendirme yaptı.  Aksu'nun ''kraliçe'' karakterini seslendirdiği filmde, Yekta Kopan ''Max'', Özge Özpirinçci Max'ın en yakın arkadaşı ''Leena'', Alpay Şayhan ''Yavru Fil'', Engin Altan Düzyatan ise ''Gölgelerin Efendisi'' adlı karaktere ses verdi.

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