Sezen 'açılım'a katılmıyor

T24 - Erdoğan, ‘açılım’ı anlatmak için 60’a yakın sanatçıyı kahvaltıya davet etti. Tatlıses ile Pekkan’ın katılacağı, Aksu, Akkiraz ve Akbayram’ın katılmayacağı bildirildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokratik açılımla ilgili olarak bugün sanatçılarla bir araya gelecek. İbrahim Tatlıses’ten Demet Akalın’a, Ajda Pekkan’dan Orhan Gencebay’a kadar 60’a yakın sanatçının katılacağı kahvaltılı sohbet toplantısında, demokratik açılım konuşulacak. Sezen Aksu, Edip Akbayram ve Sabahat Akkiraz gibi isimler de davet edilmelerine rağmen toplantıya gitmeyecek. Kahvaltıya, Emel Sayın, Mahsun Kırmızıgül, Ferhat Göçer de davet edildi.

Beşiktaş’taki ofiste saat 11.00’de başlayacak toplantıya Erdoğan’ın yanı sıra bazı bakanların da katılması bekleniyor. Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan toplantıda sanatçıların görüşleri de dinlenecek. Ak Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in bizzat yürüttüğü organizasyon, üçlü bir toplantının ilk aşaması olacak. Birçok sanatçı bizzat Çelik tarafından arandı.





2’ncisi sinemacılar



Erdoğan’ın ikinci randevusu ise sinema ve sahne sanatçılarıyla olacak. Şubat ayının sonu veya mart ayının başında yapılması düşünülen ikinci toplantının ardından yapılacak üçüncü toplantıda ise yazarlarla buluşulacak. Edip Akbayram, toplantıya katılmayacağını ve gerekçesini ise daha sonra açıklayacağını söyledi. Sezen Aksu da davete programının yoğunluğunu gerekçe göstererek katılmayacağını bildirdi. Sabahat Akkiraz’ın kardeşi ve menajeri Hasan Akkiraz da gitmeyeceklerini belirtti. Hasan Akkiraz, “Davet aldı ama çok kalabalık olacağını, dolayısıyla fikirlerini aktarmanın çok zor olacağını düşündüğü için katılmamaya karar verdi” dedi.

