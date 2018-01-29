Sezaryen doğumu tercih eden doktor ve hastanelere takip

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, endikasyon olmadığı sürece normal doğum yerine sezaryen doğum tercih eden doktor ve hastaneleri takip ettiklerini söyledi.

Kamu hastanelerinde sezaryen doğum sayısının özel hastanelerden daha az olduğunu söyleyen Hülür, "Hastaneleri ve hekimleri bu konuda takip ediyoruz. Çünkü olması gereken normal doğumdur. Normal ve sezaryenle doğan bebekleri kıyaslarsak tıbbi, fizyolojik ve ruhsal problemler açısından normal doğumların daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Artık normal doğumda ağrısız yöntemler konuşulmaya başlandı. Sezaryen, tıbbi bir endikasyon yoksa konforlu bir doğum değil. Bunun takipçisiyiz. Antalya'da kamu ve özel hastanelerde yapılan sezaryen doğumların oranı yüzde 34. Sezaryen doğumun yüzde 18'lere kadar inmesini istiyoruz" dedi. (DHA)