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Seyyar satıcıyı kuru üzümü eksik tarttığı iddiasıyla öldüren şüpheli tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'nin Bor ilçesinde, satın aldığı kuru üzümü eksik tarttığını idda ettiği seyyar satıcı Esat Kıran’ı (29) boğazından bıçaklayarak öldürmekle suçlanan İbrahim B

29 Kasım 2017 17:10

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE\'nin Bor ilçesinde, satın aldığı kuru üzümü eksik tarttığını idda ettiği seyyar satıcı Esat Kıran’ı (29) boğazından bıçaklayarak öldürmekle suçlanan İbrahim B. (65) tutuklandı.
Dün öğle saatlerinde babasıyla ilçe merkezindeki semt pazarında kuru üzüm alan İbrahim B., seyyar satıcı Esat Kıran\'la aldığı ürünü eksik tarttığını iddia ederek tartıştı. Diğer esnafın araya girmesiyle ayrılan taraflardan İbrahim B.  babasını eve bıraktıktan sonra pazara tekrar döndü.
İbrahim B., tekrar sözlü tartışmaya girdiği Esat Kıran\'ı boğazından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kıran, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan cinayet zanlısı İbrahim B. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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