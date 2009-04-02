Seyyar satıcıyı evine getirtti

Geçen hafta İstanbul Unkapanı Köprüsü'nden geçen Ajda Pekkan, korumasını ve yardımcısını çok şaşırtan bir hareket yaptı...



Genelde lüks restoranlarda görmeye alışkın olduğumuz Süperstar, Unkapanı Köprüsü'nde seyyar nohut-pilav satan Ayvaz Usta'dan iki porsiyon nohut pilav alıp yedi.



Pekkan arkadaşlarına yediği nohut-pilavın lezzetini anlata anlata bitiremeyince arkadaşları da nohut-pilav yemek istedi. Bunun üzerine Pekkan da, şoförü eşliğinde Ayvaz Usta'yı evine getirtti ve arkadaşlarına nohut-pilav ısmarladı.





