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Seyyar satıcıyı evine getirtti

Unkapanı Köprüsü'nden geçerken yediği nohut-pilavı çok beğenen Ajda Pekkan, seyyar satıcıyı evine getirerek arkadaşlarına ziyafet verdi

02 Nisan 2009 03:00

Geçen hafta İstanbul Unkapanı Köprüsü'nden geçen Ajda Pekkan, korumasını ve yardımcısını çok şaşırtan bir hareket yaptı...

Genelde lüks restoranlarda görmeye alışkın olduğumuz Süperstar, Unkapanı Köprüsü'nde seyyar nohut-pilav satan Ayvaz Usta'dan iki porsiyon nohut pilav alıp yedi.

Pekkan arkadaşlarına yediği nohut-pilavın lezzetini anlata anlata bitiremeyince arkadaşları da nohut-pilav yemek istedi. Bunun üzerine Pekkan da, şoförü eşliğinde Ayvaz Usta'yı evine getirtti ve arkadaşlarına nohut-pilav ısmarladı.


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