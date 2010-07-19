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SEYYAR SATICILARIN KAVGASI KANLI BİTTİ İZMİR (A.A)

19 Temmuz 2010 12:49

-SEYYAR SATICILARIN KAVGASI KANLI BİTTİ İZMİR (A.A) - 19.07.2010 - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seyyar satıcılar ve yakınları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise darp sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bostanlı sahilinde çerez satan Cemil Karakoç (33) ile mısır satan Ömer Özbaysal (30) arasında yer meselesi yüzünden kavga çıktı. Seyyar satıcıların yakınlarının da karışması üzerine kavga büyüdü. Kavgada Karakoç bıçakla, 9 kişi de darp sonucu yaralandı. Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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