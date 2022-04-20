Seyyar satıcı, sokağa dönüş yapamayan araç sürücüsü tarafından darbedildi

Adana’da seyyar satıcı İbrahim Çakmak (64), yol kenarında satış yaptığı meyve tablası yüzünden ara sokağa dönüş yapamayan otomobil sürücüsü İ.K. (39) tarafından dövüldü. Tekme ve yumruklarla kaşı yarılan ve sol kolu kırılan İbrahim Çakmak, hastaneye kaldırıldı, İ.K ise gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Seyyar olarak çilek ve muz satan İbrahim Çakmak, tablasını caddeyle ara sokağın kesiştiği köşede durdurdu. İbrahim Çakmak, burada satış yapmaya başladı. Bu sırada otomobiliyle sokağa girmek isteyen İ.K., tablanın yolun bir kısmını kapatması nedeniyle dönüş yapamadı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Konuşma bozukluğu bulunan İbrahim Çakmak'ın ne söylediğini anlamayan İ.K., aracından indi. İ.K.’nin tekme ve yumruklarla dövdüğü İbrahim Çakmak, yere yığıldı. Çakmak’ın kaşı yarılıp, sol kolu kırılırken, çevredekiler araya girip İ.K.’yi sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İbrahim Çakmak, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.K. ise polis merkezine götürüldü. (DHA)