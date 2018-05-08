Seyyar sandık uygulamasına kapsam dışında olan vatandaşlar da dahil edildi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde uygulanacak “seyyar sandık” uygulaması kapsamı dışında bulunan görme ve işitme engelli vatandaşlar da uygulamaya dahil edilmesi tartışma yarattı.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulmasını istedi. Karara göre, bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı 20 olarak belirlendi. Başvuruların ardından YSK ilçe seçim kurullarının, belirlenen şartlar dışında da bazı yurttaşlara seyyar sandıkta oy kullanmasını sağlayacak raporlar verildiği yönündeki başvuruları üzerine bir genelge yayımladı.

Sincan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kendisine ulaştırılan raporların genelge ile belirlenen sınırların dışında olduğunu görünce YSK’ye başvuruda bulundu. Başvuruda, aile hekimliklerince, görme ve işitme engelli seçmenler aranıp, yatağa bağımlı olup olmadığı araştırılmaksızın seyyar sandıklar için oy kullanabilecekleri raporu verildiği bildirildi. Diğer ilçe seçim kurullarına da bazı seçmenlerin bizzat raporunu götürmesine karşın seyyar sandıkta oy kullanma talebinde bulunduğu da tespit edildi. Belirlenen kriterlere taşımayan seçmenlere de raporlar verilmesi nedeniyle çok sayıda sandık kurulması gündeme geldi.

Sincan İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine YSK, seyyar sandık kurulması koşullarına ilişkin kararını ayrıntılandırdı. Kararda, yatağa bağımlı olmayan seçmenlerin seyyar sandık kapsamı dışında olduğu bildirildi. Kararda, “Seyyar sandık kurulu talep formu ile birlikte ‘engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’ veya ‘hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu’ ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir” denildi.