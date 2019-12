-SEYYAR CERRAHİ HASTANE TSK'NIN HİZMETİNDE ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Gama Holding işbirliği ile hayata geçirilen Türkiye'nin ilk seyyar cerrahi hastanesi ve mobil ilk yardım istasyonunun, hem askeri harekat alanında hem de büyük doğal afetlerde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Seyyar cerrahi hastane ve mobil ilk yardım istasyonunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunulması dolayısıyla 4. Kolordu Komutanlığında tören düzenlendi. Bakan Gönül, burada yaptığı konuşmada, seyyar cerrahi hastane ve mobil ilk yardım istasyonunda, basit bir hastanede yapılabilecek her türlü tıbbı müdahalenin gerçekleştirilebileceğini belirtti. Hastanenin, askeri ve siviliyle Türk doktorunun, Türk mühendisinin, tasarım, üretim ve entegrasyon kabiliyetinin bir ürünü olduğunu ifade eden Gönül, ''30 yataklı olması öngörülerek çıkılan yolda, yapılan iyileştirmelerle bugün gelinen nokta itibariyle personel dahil 206 yatak kapasitesine ulaşıldığını görüyoruz. Diğer yandan kurulduğunda yaklaşık olarak bir futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan hastanenin acil servis bölümünün en çok 2 saatte, ilk yardım istasyonunun ise 1 saat 15 dakika içerisinde hizmete hazır hale gelmesi, ayrıca takdire şayandır'' dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da sağlık hizmetinin kesinti kabul etmeyen bir hizmet olduğunu söyledi. Türkiye'de son 8 yıldır her türlü afet bölgesinde bulunduğunu bildiren Akdağ, bu afetlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin iyi örgütlenmiş biçimde süratle olay yerine intikal ettiğini, sivil savunma ekipleriyle omuz omuza vatandaşlara hizmet ettiğini kaydetti. Şu anda Sağlık Bakanlığı bünyesinde 11 bölgeye konuşlandırılmış her biri 50 yatak kapasiteli 27 adet şişirilebilir çadır hastanesinin bulunduğunu bildiren Akdağ, bu hastanelerde de acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi çeşitli ünitelerin hizmet verdiğini söyledi. Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar da projeye ilişkin ihalenin 2006 yılında açıldığını, Gama firmasının 2007 yılında ana yüklenici olarak seçildiğini, 26 Eylül 2008'de ise sözleşme imzalandığını ifade etti. Sistemin, doğal afet bölgelerinde halkın tıbbi ihtiyaçlarının yanı sıra elektrik, su, yiyecek, barınak ihtiyaçlarını da karşılamak üzere tasarlandığını bildiren Bayar, ''Böylesi geniş kapsamlı yapısıyla sadece TSK'nın değil, ülkemizin de önemli bir ihtiyacının karşılandığı, hayati bir boşluğun doldurulduğu açıktır'' dedi. Konuşmaların ardından, seyyar cerrahi hastane çadırının kurulumu uygulamalı olarak gösterildi. -SEYYAR HASTANENİN ÖZELLİKLERİ- Toplam 206 yatak kapasiteli seyyar cerrahi hastanesi ve mobil ilk yardım istasyonu ile savaş, deprem, sel gibi doğal afetler ve olağanüstü durumlarda acil müdahalelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bir futbol sahası büyüklüğünde alanda kurulan hastanenin acil servis bölümü en fazla 2 saatte fonksiyonel hale gelebiliyor. Hastanede aynı anda 4 ameliyat yapılabilirken, aynı anda 6 hastaya yoğun bakım ünitesinde hizmet verilebiliyor. Hastanede, laboratuvar, komuta kontrol, haberleşme, radyoloji, eczane, diş, sterilizasyon, çamaşırhane, su arıtma, tuvalet-duş, morg, medikal oksijen üreten tıbbi gaz, mutfak, depo, soğuk depo konteyner üniteleri, jeneratör kabinleri, hasta koğuşları,, personel koğuşları ve yemekhane gibi üniteler bulunuyor. Sistemin ana yapısı alüminyum, özel alaşım çelik ve çelik konteyner ile şişme tip çadırlardan oluşuyor. Sistemin tüm unsurları taktik tekerlekli araçlarla hizmet yerlerine taşınabiliyor.