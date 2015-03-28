Seyyar ATM gibi dilenci!

Gaziantep'te zabıta ekiplerinin yakaladığı 71 yaşındaki dilencinin üzerinde 21 bin 750 lira, karısını savaşta kaybeden ve 5 yaşındaki kızı ile dilenen Suriyeli dilencinin kabanında sakladığı çoraplarda ise 11 bin 721 lira ile 8 bin 850 Suriye lirası bulundu.



DHA'nın haberine göre, denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçen çarşamba günü Mütercim Asım Caddesi üzerinde vatandaşlardan para talep eden 71 yaşındaki Hasan Gümüşhan’ı yakaladı.



Zabıta Daire Başkanlığı’na götürülen Hasan Gümüşhan’ın yapılan aramada üzerinde 21 bin 750 lira bulundu. Paralara el koyan zabıta ekipleri Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladığı Gümüşhan’ı serbest bıraktı.

Paraları çorabında saklamış

Gazi Muhtar Paşa Bulvarı’nda yapılan denetimde ise zabıta ekipleri karısını savaşta kaybeden ve geçen yıl kente geldiği öğrenilen Abdurrahman El Halit’i 5 yaşındaki kızıyla birlikte dilenirken yakaladı. Vatandaşların da şikayet ettiği Suriyeli dilenci ile kızı zabıta karakoluna götürüldü.



Burada üzeri aranan Abdurrahman El Halit’in kabanının ceplerinde gizlediği çorapların içerisine doldurduğu paralara ulaşıldı. Suriyeli dilencinin gizlediği 11 bin 721 lira ile 8 bin 850 Suriye lirasına el konuldu.



Zabıtaları da şaşırtan Suriyeli dilenci ile kızı yapılan işlem sonrası İslahiye ilçesindeki sığınmacı kampına gönderildi.