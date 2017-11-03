"Şeytanla mücadele edecek doçent aranıyor" ilanı kaldırıldı

Karaman'daki Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin öğretim üyesi alım listesinde yer alan "Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak" ilanı tepki alınca yayından kaldırıldı.

Karaman’da bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin 1 Kasım 2017’de öğretim üyesi alım listesinde yer alan “Şeytanla mücadele edecek yardımcı doçent” ilanı, şaşkınlık yarattı.

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Aynı gün hem ulusal bir gazetede hem de üniversitenin internet sitesinde yer alan ilan, siteden kaldırıldı.

Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için aranan ilanda, üniversiteye alınacak yardımcı doçent için “Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak” şartı yer aldı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi akademik ve yönetim kadrosundan kimse, bu şartın ne anlama geldiğini ve bu çalışma alanı hakkında bilgileri olmadığını söyledi. İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Başkonak, kendisinin de “şeytanla mücadele edecek insan eğitimi” hakkında bir bilgisi olmadığını belirtti. Akademik ilanlarla ilgilenenen Personel Daire Başkanlığı Müdürü Mustafa Sağlam konu hakkında sadece rektörlüğün beyanda bulunabileceğini söylerken, Rektör Mehmet Akgül’den yanıt alınamadı. Tartışmaları başlatan 1 Kasım tarihli ilan, dün akşam saatlerinde üniversitenin web sitesinden kaldırıldı.