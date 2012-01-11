'Şeytan Ayetleri'nin etkisi sürüyor!

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İngiliz yazar Salman Rüşdi, 1988’de yazdığı ‘Şeytan Ayetleri’ romanı nedeniyle dedesinin anavatanı Hindistan’a giremeyebilir.Nüfusunun beşte biri Müslüman olan Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin önde gelen Müslüman din adamlarından Darül Ulam Deoband, “Açık yaralara tuz basacağı” gerekçesiyle Salman Rüşdi’nin 20 Ocak’ta başlayacak Jaipur Edebiyat Festivali’ne katılmasına vize verilmeyerek engel olunmasını istedi. Deoband’ın talebi “Şubat ayında yapılacak yerel seçimler öncesi eyalette tansiyonu artıracağı” gerekçesiyle eyaletteki siyasi partiler tarafından desteklendi.Festival yöneticileri ise Rüşdi’nin daha önce Jaipur Festivali dahil pek çok kez Hindistan’da etkinliklere katıldığını hatırlatarak yasaklama kararına karşı çıkıyor.‘Şeytan Ayetleri’ yayınlandıktan sonra ilk olaylar Hindistan’da patlak vermiş ve Hindistan romanı yasaklayan ilk ülke olmuştu. Bir yıl sonra İran’ın ilk Dini Lideri Ayetullah Humeyni, Rüşdi hakkında ölüm fetvası yayınlamış, İngiliz yazar yıllarca saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.