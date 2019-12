Seyrantepe’ye ‘Ağa’ engeli

Galatasaray’ın yeni stadının inşaatının devam etmesi için gerekli 115 milyon liralık kredi, TOKİ’nin teminat sorununu çözmüş olmasına rağmen Halkbank Kredi Komitesi’nden çıkmadı. Kredinin çıkmaması için projeyi almak isteyen Ali Ağaoğlu’nun baskı yaptığı iddia ediliyor.



Galatasaray’ın büyük heyecanla başlattığı Seyrantepe Projesi’nde inşaatının durmasına neden olan kredi sorununun arkasından Ali Ağaoğlu’nun çıktığı iddia edildi. Edilenilen bilgilere göre, inşaatın tamamlanması için gerekli olan 115milyon liralık kredi Halk Bankası’ndan istendi. Ancak bankanın Kredi Komitesi bütün şartlar hazır olduğu halde son anda krediyi vermekten vazgeçti. Olayın arkasından ise ünlü inşaatçı Ali Ağaoğlu çıktı.



Ağaoğlu’nun inşaatı yürüten Eren Talu ile görüştüğü ve “Hem Dubaili ortağınız hemde siz projeden çekilin. Projeyi ben yapacağım” isteğini ilettiği ancak bu isteği kabul edilmeyince stad inşaatının bitirilememesi için Halk Bankası Kredi Komitesi’ne baskı yaptığı öne sürüldü. Talu, Ağağoğlu ile onun talebi doğrultusunda görüştüğünü doğruladı. Kredinin son anda

çıkamamasına da bir anlam veremediğini ifade etti.



70 milyon dolar harcandı



Yapımı süren Galatasaray’ın Seyrantepe’deki yeni stadyumunda ihaleyi alan

Eren Talu-Alke İnşaaat önce Abu Dhabi Group ve Al Zarooni’yi ortak aldı. Abu

Dhabi Group’in sahibi Şeyh Nahayan BinMabarek Al Nahayan, yüzde 51 ortüklığın karşılığı olarak yaklaşık 70 milyon Euro’luk bir harcamayı üstlendi. Yapılan anlaşma gereği Körfezli ortaklar 35’er milyon dolarlık nakit desteğinden sonra stat inşaatının devam etmesi için borçlanma yoluna gidilecekti. İnşaata şimdiye kadar 70milyon dolar harcandı. Ancak bu arada patlak veren global ekonomik kriz nedeniyle kredi bulmakta zorlanılmaya başlandı. Buna rağmen ihaleyi veren Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) de araya girmesiyle Halk Bankası’ndan 115 milyon dolarlık kredi alınması için başvuru yapıldı.



Teminat sorunu bitti



Fakat, bankanın krediyi vermek için istediği teminat olarak stat inşaatının yeri olan arazi gösterilemedi. Kredi isteği bankadan geri döndü. Bunun üzerine tekrar devreye giren TOKİ, kendi kefaletini verdi. Böylece kefalet sorunu da çözüldü. Bankanın krediyi vermesi için önünde bir engel kalmadı. Tam her şey çözülmüş, kredi beklenirken bu hafta başında Halkbank Kredi Komitesi neden olduğu anlaşılmayan bir şekilde kredi isteğini yine geri çevirdi.



Kredi komitesinin bu ilginç kararının arkasından ise inşaatçı Ali Ağaoğlu olduğu öğrenildi. İnşaatın bitirilmesi için arayışlara giren Talu ve ortakları, önce Zorlu Grubu’na ardından da Ferit Şahenk’e giderek ortaklık teklif etti. Ancak her iki grup da buna yanaşmadı. Stad inşaatının mali zorluklar nedeniyle durmasının ardından Eren Talu ile görüşmeye giden Ağaoğlu, Talu’nun inşaattaki haklarını devralmak istedi.



Ağaoğlu’nun aynı isteği Dubaili ortaklara da götürdüğü öğrenildi. Ancak, Talu ile ortak hareket eden Körfez şirketleri de bunu kabul etmedi. Halk Bankası’ndan kredi alınıp inşaatın tamamlanması düşünüldüğü için bu istek geri çevrildi. Ancak iddialara göre şimdiye kadar bütün projelerinde Halkbank ile çalışan ve banka üzerinde ağırlığı olan Ağaoğlu’nun devreye girmesiyle banka krediyi vermedi. Ağaoğlu’nun stat inşaatının yanında yapacağı Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci yüksek binası olması beklenen rezidans kulesi inşaatıyla ilgili planları nedeniyle stad inşaatını da istediği belirtiliyor.



Ağaoğlu ile geçen hafta görüştük



İnşaatçı Ali Ağaoğlu, Eren Talu ile görüşmeyi geçen hafta yaptı. Ağaoğlu, Talu’nun haklarını devralmak veya kendisine ortak olmak istediğini dile getirdi. Abu Dabili ortaklarıyla işe devam eden Eren Talu ise kendisine ‘evet’ ya da ‘hayır’ demedi. Eren Talu görüşmeye ilişkin “Bir sonuca ulaşacağını düşünmüyorum ancak kesin bir karar verilmiş değil” dedi. Öte yandan, TOKİ’nin verdiği kefaletle Halkbank’tan alacakları 115 milyon TL’lik kredinin anlayamadığı bir biçimde 1.5 aydır tıkandığını söyleyen Talu, şöyle devam etti: “Halkbank, TOKİ’nin verdiği kefaleti kabul etmiş ve kredi Yönetim Kurulu’ndan geçmişti. Ancak son saniyede şöyle bir soru sordular: Acaba TOKİ kefil olabilir mi? Hukukçulardan görüşler alındı. Tabii ki kefil olabilir denildi.



Kredinin çıkmasına üçüncü kişiler tarafından engel olunması ihtimali ile ilgili ise Talu şu açıklamayı yaptı: “Bu iş bitene kadar böyle hevesler olacak. Ben de böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Ancak kesin bilgim yok. Her şey olabilir. Böyle müdahalelere bağışıklık kazandım. Çok antrenmanlıyım.”



Stadın 3 ay geciktiğini ve 2010’un ilk aylarında bitmesinin planlandığını kaydeden Talu, “Zaten, Galatasaray’ın seneye Ali Sami Yen’de oynaması kesinleşti. Şu anda inşaat çok yavaşladı. Temsili bir inşaat var. Ali Sami Yen’in yerine yapılacak proje de gecikiyor ama piyasa da o arada düzelir. Bu avantaj” diye konuştu. Talu, Abu Dabili ortaklar aracılığıyla yurt dışında tek bankadan 300 milyon dolarlık bir kredi için anlaşma sağlamak üzere olduklarını, bu krediyi çıkarıp bir an evvel yol almak istediklerini ve Halkbank’ın üreteceği çözümü beklediklerini kaydetti.



Sezonuna yetişecekti



Seyrantepe ihalesini 777 milyon 777 bin 777 liralık toplam gelir teklifiyle kazanan Mimar Eren Talu-Alke konsorsiyumu, Ekim 2007’de TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ile bir araya gelmiş ve imzalar atılmıştı. 52 bin kişilik stadyumun inşaatının 720 günde bitmesi ve 2009-2010 sezonuna yetişmesi planlanıyordu.