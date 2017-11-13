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Seyrantepe'deki hastane inşaatında kaza: 2 işçi asansör boşluğuna düştü

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - SEYRANTEPE'de yapımı süren Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında asansör tamiri yapan iki işçi asansör boşluğuna düştü

13 Kasım 2017 15:12

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - SEYRANTEPE\'de yapımı süren Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında asansör tamiri yapan iki işçi asansör boşluğuna düştü. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kağıthane Seyrantepe\'de yapımı devam eden Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İki işçi asansör tamiri yaptığı sırada boşluğa düştü. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı iki işçi, asansör boşluğundan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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