Seyrantepe'de mutlu sona yaklaşılıyor

T24 - Galatasaray futbol takımının maçlarını oynayacağı İstanbul Seyrantepe Stadı, bir yıllık teslim tarihinden önce tamamlanacak.



Varyap İnşaat şirketi önümüzdeki ay tribünlerin üzerini kaplayan çatının montesiyle kaba inşaatı bitiriyor. Zaman'ın haberine göre, stadı bin 500 işçiyle rekor hızla inşa eden Varyap'ın patronu Varlıbaş, yurtdışından çok sayıda Seyrantepe benzeri stat yapma teklifleri aldıklarını açıkladı.



Galatasaray futbol takımının maçlarını oynayacağı İstanbul Seyrantepe Stadı, bir yıllık teslim tarihinden önce tamamlanacak. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ihalesiyle yüzde 24'ü tamamlanmış stadı devralan Varyap İnşaat, stadın yüzde 70'ini bitirdi. Varyap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş, belirlenen 1 yıllık tarihten de önce stadı teslim aşamasına geleceklerini açıkladı. 500 işçiyle 3 yılda yapılacak işi bin 500 işçiyle 1 yılda yaptıklarını belirten Varlıbaş, tribünlerin tamamının üstünü kapatacak çatının önümüzdeki ay montesiyle kaba inşaatın tamamlanmış olacağını kaydetti. Çatıların üzerine yerleşeceği Eyfel benzeri dört kulenin her birini ayrı bir iş makinesiyle inşa ettiklerini hatırlatan Varlıbaş, bu sayede işlerin planlanandan hızlı ilerlediğini söyledi. Varyap CEO'su Erdinç Varlıbaş ise Seyrantepe'nin kendilerine referans olduğunu ve iki dış ülkeden daha biri 60 bin, diğeri 65 bin kişilik 2 stat yapma teklifi aldıklarını açıkladı. Teklifin sahipleri Almanya ve Orta Asya ülkeleri. Varyap'a gelen uluslararası teklifleri bu yıl değerlendireceklerini belirten Erdinç Varlıbaş, "İki somut stat teklifi aldık. Bunun dışında müteahhitlik alanında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Libya ve Rusya'dan gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Varyap Holding olarak 2010 yılı itibarıyla bu ülkelerde aktif olmayı hedefliyoruz." dedi.



35. yılını kutlayan Varyap, 1 milyon metrekare inşaat alanında 2 milyar liralık değere sahip projeleri yürütüyor. Varyap İnşaat bu yıl Seyrantepe Arena Stadı'nı 29 Ekim'de, Avrupa'nın en büyük adalet sarayı İstanbul Adalet Sarayı'nı bu yılın aralık ayında, Trabzon Belediye Sarayı'nı önümüzdeki mayıs ayında ve Ankara Danıştay Başkanlığı binası ile Tekirdağ Cezaevi





Kampüsü'nü 2012'de teslim edecek. Trabzon Varlıbaş AVM mayısta, Meridian binası 2011'de bitirilecek.