-SEYRANTEPE'DE İŞÇİ BARAKASINDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Galatasaray'ın sezonun 2. yarısında maçlarını oynayacağı ve yapımı halen süren Türk Telekom Arena'da çalışan işçilerin kaldığı 2 katlı 4 prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Seyrantepe'deki inşaatta çalışan işçilerin kaldığı stadyum çevresindeki 2 katlı 4 prefabrik yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle büyüyen alevler, diğer barakalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Prefabrik yapılarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bu arada, yangın kontrol altına alınırken TEM Otoyolu'nda meraklı sürücüler nedeniyle trafik durma noktasına geldi.