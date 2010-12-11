T24 LogoT24 Logo
Gündem

SEYRANTEPE'DE İŞÇİ BARAKASINDA YANGIN İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2010 16:53

-SEYRANTEPE'DE İŞÇİ BARAKASINDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Galatasaray'ın sezonun 2. yarısında maçlarını oynayacağı ve yapımı halen süren Türk Telekom Arena'da çalışan işçilerin kaldığı 2 katlı 4 prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Seyrantepe'deki inşaatta çalışan işçilerin kaldığı stadyum çevresindeki 2 katlı 4 prefabrik yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle büyüyen alevler, diğer barakalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Prefabrik yapılarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.  Bu arada, yangın kontrol altına alınırken TEM Otoyolu'nda meraklı sürücüler nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24