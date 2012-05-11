Mehmet Tezel 'Seyit Rıza'nın çakma torunu' mu?

Dersim olaylarının yıldönümünde İstanbul'daki yürüyüşte 'Seyit Rıza'nın torunu' olduğunu öne süren Mehmet Tezel'e, Almanya'dan itiraz geldi. Seyit Rıza'nın torunu Rüstem Polat, ailenin soyağacında böyle bir ismin bulunmadığını söyledi. Tezel ise 'dedem baskıdan korktuğu için adını gizlemiş' diyerek iddiasını sürdürdü.

Doruk Çakar'ın Akşam'daki haberine göre Dersim olaylarının yıldönümünde İstanbul'da düzenlenen yürüyüşe Seyit Rıza'nın fotoğrafıyla katılarak herkesin ilgi odağı olan ve kendisini 'Seyit Rıza'nın torunu' olarak tanıtan Mehmet Tezel'e, Almanya'nın Mainz şehrinden itiraz geldi. Nüfus kayıtlarında Seyit Rıza'nın gerçek torunu görünen ve 1993'ten bu yana Almanya'da yaşayan Rüstem Polat, ailenin soyağacında Mehmet Tezel adlı bir torun bulunmadığını belirterek, Tezel'i yalanladı.

Dava açabilirim

Mehmet Tezel için 'çakma torun' diyen Rüstem Polat şunları söyledi: 'Ailemiz yıllarca sürgün hayatı yaşarken Mehmet Tezel acaba neredeymiş? Başbakan Erdoğan'ın bile 'Dersim katliamı' ifadesini kullandığı bugünkü süreçte, dedem Seyit Rıza'nın fotoğrafını alıp 'torunu' olduğunu ileri sürerek ortaya çıkıyor, medyaya poz veriyor. Ne ben ne de ailemizin hayattaki fertleri, Mehmet Tezel diye bir akrabamız olduğunu hatırlamıyoruz.'

Bu konuyu Mehmet Tezel'le de konuştuğunu belirten Polat, şöyle devam etti: 'Mehmet Tezel, Seyit Rıza'nın oğlu Seyit Bava İbrahim'in 1925'te Tokat'a sürgün geldiğini, orada evlendiğini, kendisinin de bu evlilikten doğan kişinin oğlu olduğunu savunarak, akrabalık ilişkisi kurmaya çalışıyor. Öz dedem Seyit Bava İbrahim, yaşamı süresince Tokat'a hiç gitmedi. 1930'lu yıllarda Dersim'de aşiretler arası bir çatışmada vurularak öldü. Mehmet Bey ısrarını sürdürürse, mahkemeye başvurup hakkında dava açacağım.'

Gizli arşivler açılsın

Polat'ın bu açıklamalarına rağmen 'torun' iddiasından geri adım atmayan Mehmet Tezel'den ilginç savunma geldi. Seyit Rıza'nın oğlu Seyit Bava İbrahim'in Tokat'ın Zile ilçesi Çiğerbağı Köyü'ne sürgün geldiğinde ısrar eden Tezel, şunları söyledi: 'Aşirete yönelik bir kıyım olacağını anlayan Seyit Rıza, soyunun devamı için oğlu Seyit Bava İbrahim'i Dersim'den uzaklaştırıp Tokat'a göndermiş. Dedem Seyit Bava İbrahim, baskı ve zulümden korktuğu için Seyit Rıza'nın oğlu olduğunu saklamış. Babaannemle de Zile'de evlenmiş. Ben bu evlilikten doğan ve Tokat'ta 'Doktor Duran' olarak tanınan kişinin oğluyum. Dedem kimliğini gizlediği için Seyit Rıza'nın soyağacında görünmüyoruz. Muhtarlık kayıtlarında 'İksor Aşireti' ile 'Pir ve Pirvani Soyu' bilgileri var. Dersim sürgünleriyle ilgili gizli arşivler açılırsa, torun olduğum gerçeği de ortaya çıkar.'

Aygün: Bu ihtimali saklı tutuyorum

Seyit Rıza'nın torunu Rüstem Polat'ın avukatlığını yapan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ise Mehmet Tezel'in iddiasına ihtiyatlı yaklaştı. Tezel'in iddialarına ihtiyatlı yaklaşan Aygün, 'Mehmet Tezel'in bana anlattıklarını, Seyit Rıza'nın hayattaki kızı Leyla Hanım'la torunu Rüstem Polat'a aktardım. Bu isimde bir akrabaları olmadığını söylediler. Ancak o yıllarda Dersim aşiretleri sürgünlerle darmadağan edilmişti. Bu şartlar dikkate alındığında, Mehmet Tezel'in Seyit Rıza'nın soyundan olma ihtimalini saklı tutuyorum.'