Seyirciye ihtiyacımız var

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, UEFA Kupası'nda Olympiakos'la yapacakları maçta taraftarlarına çok ihtiyaç duyacaklarını söyledi.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Yunanistan'ın Pire Olympiakos takımıyla 23 Ekim Perşembe günü yapacakları UEFA Kupası maçında taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu, seyircinin tezahüratlarının takımı olumlu yönde etkilediğini belirtti.



Michael Skibbe, Galatasaray TV'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Ali Sami Yen Stadı'ndaki atmosferin her zaman müthiş olduğunu belirterek, ''Seyircimizin takımımıza katkısı da çok yüksek. Özellikle Trabzonspor maçında, ilk 10-15 dakikadaki sıkıntılı dönemimizde, 12. adam diyebileceğimiz seyircimizin müthiş baskısı ve bizi ileri doğru itmesi, bir an önce o baskıdan, kötü oyundan kurtulmamıza yardımcı oldu'' dedi.



Pire Olympiakos maçı öncesi tüm maç biletlerinin satılmış olmasından duyduğu memmuniyeti de dile getiren Skibbe, ''Stadın dolu olması, tüm biletlerin satılması çok güzel, çünkü çok iyi bir rakibe karşı seyircimize çok ihtiyacımız olacak. Seyircimiz, özellikle tezahazüratlarıyla bizi olumlu yönde etkilerken, rakibi de negatif etkilemesini çok iyi biliyor'' diye konuştu.



TRABZONSPOR MAÇI



Skibbe, Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptıkları ve 3-0 kazandıkları karşılaşmada galibiyeti hakeden bir oyun sergilediklerini de söyledi.



Karşılaşmada ilk 10-15 dakikadan sonra her geçen dakika kendilerinden daha emin hareket ettiklerini ifade eden Alman teknik adam, ''Türkiye liginde önemli bir takım olduğumuzu, takımımızın bu ligde kendine önemli bir yer edineceğini görüyorum. Önemli olan, bizim sağlıklı kadroya sahip olmamız, çünkü daha önceki haftalarda çok önemli oyuncularımız hep eksik oluyordu. Bu yüzden kimi maçlara takım olarak istediğimiz şekilde çıkamadık'' dedi.



Trabzonspor'a attıkları ilk ve 3. golde çok iyi pas organizasyonu yaptıklarını ifade eden Skibbe, Servet ile birlikte savunmada Emre'nin oynamasının da etkili olduğunu dile getirdi.



Skibbe, ''Ölü toplarda ofansif olarak gidip de kafa topunda etkili olacak bir oyuncuyu daha takıma katabildiğimiz için mutluyum. Emre gibi oyuncular, ölü toplarda rakip savunma için çok rahatsızlık verici bir ortam yaratıyor. Kafa topunda çok iyi olduğunu bildikleri için, gerek Arda'da ve gerekse bu maçta olduğu gibi Servet'te pozitif yansıması oluyor. Emre'nin varlığı bile yetiyor'' diye konuştu.



MAÇLARA İYİ KONSANTRE OLMAK



Skibbe, ligde geride kalan 7 haftayı değerlendirirken, ''Şunu gördüm; lige çok iyi konsantre olup, ciddi bir biçimde hazırlanarak çıkmalısınız. Eğer bunları yapmazsanız, Turkcell Süper Lig'deki tüm takımlara yenilebilirsiniz'' dedi.



Bursaspor'un, Eskişehirspor ile ve Fenerbahçe'nin Kayserispor ile yaptığı maçta alınan sonuçların bu tezi doğruladığını vurgulayan Skibbe, ''Yüzde yüz konsantre olmadığınız, iyi hazırlanmadığınız ve rakibi küçük gördüğünüz an bu tip sonuçların çıkabileceğini bir daha gördük'' açıklamasında bulundu.



''TÜM KUPALARIN PEŞİNDEYİZ''



Skibbe, Galatasaray'ın en son 2005 yılında Türkiye Kupası'nı kazandığı hatırlatıldığında, başarı peşinde olduklarını, ne kadar kupa varsa hepsinin peşinde olduklarını söyledi.



''Tüm kupaların peşindeyiz. UEFA Kupası, Türkiye Kupası ve lig kupası hedeflerimizin içinde'' diyen Skibbe, ''Bu, uzun bir yol. Şu andan itibaren, oraya dek gidebilmek için ilk adımı atmak gerekiyor. Her şey, ilk adımı atmakla başlıyor. Umarım ilk adımı iyi bir biçimde atarız'' diye konuştu.



Turkcell Süper Lig'de Eskişehirspor ile yapacakları maça da değinen Skibbe, iyi bir takımla, özellikle iyi kontraatak yapan bir takımla karşılaşacaklarını bildiklerini kaydetti.



Eskişehirspor'un, Bursaspor deplasmanında aldığı galibiyeti hatırlatan Skibbe, ''Bursaspor'dan çok daha iyisini yapmamız gerekli bu maçta. Yine de deplasmanda bile olsa kumandayı elimize almamız gerek. Amacımız, kesinlikle 3 puanı alıp İstanbul'a dönmek olacak'' dedi.