-SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZALARI ONANDI İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine verdiği 1'er maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezalarını onadı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün cezayla ilgili başvuruyu yaptığı belirtilerek, ''Talep üzerine duruşma açıldı. Duruşmaya katılan Beşiktaş Kulübü vekili Av. Başak Akbaş'ın sözlü açıklamaları dinlendi. Dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; PFDK tarafından Beşiktaş Kulübü'ne, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 52/5. maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 60.000 TL para cezası ile taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nın 51/3. maddesi uyarınca verilen 50.000 TL para cezası ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nın 38/2. maddesi uyarınca verilen 7.500 TL para cezasının oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir'' denildi. Beşiktaş Kulübü'nün, seyircisiz oynama cezasının hangi maçta uygulanacağı konusuyla ilgili başvurusuyla ilgili olarak da ''Kulübün seyircisiz oynama cezasının hangi müsabakada infaz edileceğini belirten TFF Genel Sekreterliği 27-7288 ve 28.03.2011 tarihli yazısına karşı itirazının ise TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesinde belirtilen nitelikte verilmiş bir kararın mevcut olmaması karşısında merci atlaması nedeniyle reddine ve kulübün yetkili merciye başvurmakta muhtariyetine karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı. -GALATASARAY'IN CEZASI DA ONANDI- Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün de PFDK'nın verdiği seyircisiz oynama cezasıyla ilgili başvurusunu görüştü. Açıklamada, dosyanın incelendiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Yapılan müzakere sonucunda; PFDK tarafından Galatasaray Kulübü'ne, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 51/2. maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına yapılan itirazın (Mehmet Doğan'ın cezanın saha kapatma cezası olarak tayini gerektiği şeklindeki karşı oyu ile) reddine, PFDK kararının oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiştir.'' Tahkim Kurulu ayrıca Ankaragücü ve Kayserispor kulüplerine verilen para cezalarına yapılan itirazları da reddedip, PFDK'nın verdiği para cezalarını onadı.