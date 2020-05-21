Seyircisiz maçı seks oyuncakları izlemişti; Güney Koreli takıma 81 bin dolar para cezası verildi
Güney Kore ligi, Koronavirüs pandemisi sırasında maçlara başlayan ilk büyük lig olmuştu
21 Mayıs 2020 08:46
T24 Dış Haberler
Güney Kore profesyonel futbol ligi, yeni tipi Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta tribünlere seks oyuncakları yerleştiren takıma para cezası verdi. FC Seoul, Gwangju ile yaptığı maçta tribünlerde şişme bebek koyduğu için 81 bin dolar para cezası aldı.
FC Seoul, geçen hafta Koronavirüs salgını sebebiyle seyirci alınmayan stattaki koltuklara oturttukları "mankenlerin" seks oyuncağı çıkmasından sonra özür mesajı yayımladı. Sosyal medyada tepki çeken olaya ilişkin açıklama yapan kulüp, manken yerine seks oyuncağı gelmesinin siparişe ilişkin bir karışıklık olduğunu savundu.
Güney Kore profesyonel futbol ligi, FC Seoul'e seks oyuncaklarının kadın taraftarlara hakaret niteliği taşıyarak 38 yıllık kulübün itibarının zarar gördüğünü belirtti. FC Seoul'e 100 milyon won (81 bin dolar) para cezası verildi.