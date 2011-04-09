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Spor

SEYİRCİSİZ GALATASARAY ''TEKLİYOR'' İSTANBUL (A.A)

09 Nisan 2011 14:01

-SEYİRCİSİZ GALATASARAY ''TEKLİYOR'' İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de cezası nedeniyle yarınki Trabzonspor maçını seyircisiz oynayacak Galatasaray, taraftar desteğinden yoksun çıktığı evindeki son 3 lig maçında da berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'ndaki seyircisiz son 3 lig maçında Ankaraspor ile 0-0 ve 1-1, Gaziantepspor ile de 0-0 berabere kalarak, birer puanla yetindi. ''Cim Bom'', ligde daha önce cezası nedeniyle kendi evinde oynadığı seyircisiz 13 maçtan ise 9'unu kazandı, 1'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı. -13 MAÇTA SADECE 4 GOL YEDİ- 11'i Ali Sami Yen, 2'si de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere seyircisiz karşılaşmalarda toplam 26 gol atan ''Cim Bom'', buna karşın kalesinde sadece 4 gol gördü. Galatasaray, evinde seyircisiz son maçı 26 Nisan 2009 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda Ankaraspor ile yaptı ve müsabaka 1-1 tamamlandı. -BEŞİKTAŞ'TAN SONRA TRABZONSPOR MAÇI DA SEYİRCİSİZ- Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'tan sonra, Trabzonspor ile de seyircisiz bir maçta karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, bir önceki sezondan kalan cezası nedeniyle derbi tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı seyircisiz maçta konuk eden ve 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle de ilk kez bir Trabzonspor maçını taraftar desteğinden yoksun oynayacak.

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