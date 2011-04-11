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Spor

SEYİRCİSİZ GALATASARAY GALİBİYETE HASRET İSTANBUL (A.A)

11 Nisan 2011 00:38

-SEYİRCİSİZ GALATASARAY GALİBİYETE HASRET İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı Trabzonspor maçını 1-0 yitiren Galatasaray, bugüne kadar seyircisiz oynadığı 14 maçta 2. kez yenildi. Trabzonspor maçı öncesi seyircisiz oynadığı son 3 maçı berabere bitiren sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili ekibe karşı bu kez puan dahi alamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'ndaki seyircisiz son 3 lig maçında Ankaraspor ile 0-0 ve 1-1, Gaziantepspor ile de 0-0 berabere kalarak, birer puanla yetinmişti. ''Cim Bom'', ligde cezası nedeniyle kendi evinde oynadığı seyircisiz 14 maçtan 9'unu kazandı, 2'sini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı. -13 MAÇTA SADECE 4 GOL YEDİ- Sarı-kırmızılı takım, 11'i Ali Sami Yen, 2'si de Atatürk Olimpiyat Stadı ve 1'i de Türk Telekom Arena'da olmak üzere yaptığı seyircisiz karşılaşmalarda toplam 26 gol atarken, buna karşın kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, evinde seyircisiz son maçı 26 Nisan 2009 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda Ankaraspor ile yaptı ve müsabaka 1-1 tamamlandı. -SEYİRCİSİZ MAÇLAR- Galatasaray'ın, cezası nedeniyle iç sahada seyircisiz oynadığı lig maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:    Tarih          Stat                Rakip         Sonuç ----------    ------------        -------------     ----- 10.12.2000    Ali Sami Yen        Gaziantepspor     2 - 0 23.03.2003    Ali Sami Yen        Elazığspor        3 - 0 15.05.2004    Atatürk Olimpiyat   Elazığspor        3 - 1 29.03.2006    Ali Sami Yen        Ankaragücü        2 - 0 27.01.2007    Ali Sami Yen        Ankaraspor        2 - 0 06.04.2007    Ali Sami Yen        K.Erciyesspor     0 - 1 12.08.2007    Atatürk Olimpiyat   Ç.Rizespor        4 - 0 26.08.2007    Ali Sami Yen        Ankaragücü        1 - 0 16.09.2007    Ali Sami Yen        Konyaspor         6 - 0 29.09.2007    Ali Sami Yen        Beşiktaş          2 - 1 21.10.2007    Ali Sami Yen        Ankaraspor        0 - 0 30.03.2008    Ali Sami Yen        Gaziantepspor     0 - 0 26.04.2009    Ali Sami Yen        Ankaraspor        1 - 1 10.04.2011    Türk Telekom Arena  Trabzonspor       0 - 1

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