-SEYİRCİSİZ GALATASARAY GALİBİYETE HASRET İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı Trabzonspor maçını 1-0 yitiren Galatasaray, bugüne kadar seyircisiz oynadığı 14 maçta 2. kez yenildi. Trabzonspor maçı öncesi seyircisiz oynadığı son 3 maçı berabere bitiren sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili ekibe karşı bu kez puan dahi alamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'ndaki seyircisiz son 3 lig maçında Ankaraspor ile 0-0 ve 1-1, Gaziantepspor ile de 0-0 berabere kalarak, birer puanla yetinmişti. ''Cim Bom'', ligde cezası nedeniyle kendi evinde oynadığı seyircisiz 14 maçtan 9'unu kazandı, 2'sini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı. -13 MAÇTA SADECE 4 GOL YEDİ- Sarı-kırmızılı takım, 11'i Ali Sami Yen, 2'si de Atatürk Olimpiyat Stadı ve 1'i de Türk Telekom Arena'da olmak üzere yaptığı seyircisiz karşılaşmalarda toplam 26 gol atarken, buna karşın kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, evinde seyircisiz son maçı 26 Nisan 2009 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda Ankaraspor ile yaptı ve müsabaka 1-1 tamamlandı. -SEYİRCİSİZ MAÇLAR- Galatasaray'ın, cezası nedeniyle iç sahada seyircisiz oynadığı lig maçlarında aldığı sonuçlar şöyle: Tarih Stat Rakip Sonuç ---------- ------------ ------------- ----- 10.12.2000 Ali Sami Yen Gaziantepspor 2 - 0 23.03.2003 Ali Sami Yen Elazığspor 3 - 0 15.05.2004 Atatürk Olimpiyat Elazığspor 3 - 1 29.03.2006 Ali Sami Yen Ankaragücü 2 - 0 27.01.2007 Ali Sami Yen Ankaraspor 2 - 0 06.04.2007 Ali Sami Yen K.Erciyesspor 0 - 1 12.08.2007 Atatürk Olimpiyat Ç.Rizespor 4 - 0 26.08.2007 Ali Sami Yen Ankaragücü 1 - 0 16.09.2007 Ali Sami Yen Konyaspor 6 - 0 29.09.2007 Ali Sami Yen Beşiktaş 2 - 1 21.10.2007 Ali Sami Yen Ankaraspor 0 - 0 30.03.2008 Ali Sami Yen Gaziantepspor 0 - 0 26.04.2009 Ali Sami Yen Ankaraspor 1 - 1 10.04.2011 Türk Telekom Arena Trabzonspor 0 - 1