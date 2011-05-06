-SEYİRCİ SAHAYA GİRDİ MAÇ OYNANAMADI PRAG (A.A) - 06.05.2011 - Çek Cumhuriyeti'nde, Slavia Prag ile Olomouc arasındaki kupa yarı final maçı, Praglı taraftarların sahaya girmesi nedeniyle oynanamadı. İçinde bulunduğu borç batağı nedeniyle ligden düşürülme tehlikesi yaşayan Slavia Prag'ın kızgın taraftarları, bu durumu protesto amacıyla Olomouc maçının başlamasından hemen önce sahaya indi ve kulübün mülkiyeti konusundaki belirsizliğe bir açıklık getirilmesini talep etti. ''Gerçeği istiyoruz. Çok yaşa Slavia'' diyerek slogan atan 1500 kadar taraftar, sahadan çıkmayı reddetti ve maç başlamadan sona ermiş oldu. CTK haber ajansı, bazı taraftarların polisle çatıştığını, Slavia'nın yeni inşa edilen Prague Stadyumu'nda bazı malzemelere zarar verdiğini ve teknik direktör Miroslav Platil'e saldırmaya yeltendiğini belirtti. Çek Cumhuriyeti'nin en eski futbol kulübü olan Slavia Prague 17 kez lig şampiyonluğunu kazandı.