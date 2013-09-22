Seyirci rekoru Beşiktaş'ın

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş Galatasaray derbisini 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklandı.

Beşiktaş taraftarları 76 bin 127 biletli seyici Olimpiyat Stadı'nı tam anlamıyla doldurdu ve Türkiye'deki seyirci rekorunu eline geçirdi.

İnönü Stadı'nın yıkılması nedeniyle maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, yeni bir rekora sahip oldu.

Daha önce 2003 yılındaki 70 bin 125 biletli seyirciyle Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına ait olan rekor, artık Beşiktaş taraftarına ait. Atatürk Olimpiyat Stadı'na 76 bin 127 biletli seyici geldi.