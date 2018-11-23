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Seyir halindeki yolcu minibüsünün önüne direksiyon kırdı, o anlar kameralara yansıdı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, otomobil sürücüsü sol şeritte seyir halindeyken, bir anda sağ şeritte ilerleyen yolcu minibüsünün önüne bilinmeyen nedenle  direksiyonu kırdı

23 Kasım 2018 23:07

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, otomobil sürücüsü sol şeritte seyir halindeyken, bir anda sağ şeritte ilerleyen yolcu minibüsünün önüne bilinmeyen nedenle  direksiyonu kırdı. Minibüsün sürücüsü ise frene basarak otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Bulvarı Samsun Yolu üzerinde yaşandı. Sol şeritten ilerleyen otomobilin sürücüsü, bir anda direksiyonu kırarak aracını sağ şeritte ilerleyen yolcu minibüsünün önüne kırdı. Minibüsün sürücüsü ise önüne direksiyon kıran ve fren basarak yavaşlayan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Otomobil ve minibüs sürücüsü daha sonra yoluna devam ederken, yaşanan olay ise araç kamerasına yansıdı.

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