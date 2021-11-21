Seyir halindeki taksiden arkadaş grubuna ateş açıldı: 1 kişi yaşamını yitirdi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde evde eğlendikten sonra dışarı çıkan arkadaş grubuna seyir halindeki ticari taksi içerisinden silahla ateş açılması sonucu yaralanan 24 yaşındaki Ahmet Soyubol kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İzmir'de gece saatlerinde Mansuroğlu Mahallesi Numara 51 önünde meydana geldi. Bir grup arkadaş evde eğlendikten sonra dışarıya çıktı. Dışarı çıkan arkadaş grubuna seyir halindeki bir ticari taksi içerisinden silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ahmet Soyubol (24) yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Soyubol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden ticari taksi ile kaçan kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Soyubol’un arkadaşları da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. (İHA)