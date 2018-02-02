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Seyir halindeki kamyonet yandı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeki kamyonet, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle hurdaya döndü

02 Şubat 2018 02:07

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde seyir halindeki kamyonet, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle hurdaya döndü.
Yangın, Ergene-Çerkezköy karayolu üzerindeki Avantaj ışıklı kavşağında bugün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kemal İnalkaç yönetimindeki 41 TZ 527 plakalı kamyonet seyir halindeyken motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. İnalkaç, yolun sağına çektiği aracından inerken, alevler kısa sürede tüm kamyoneti sardı. Sürücüsünün haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

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