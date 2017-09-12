Seyir halinde alev alan TIR yandı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu İlçesi yakınlarında seyir halindeyken aniden alev alan tekstil malzemesi yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ankara- Aksaray karayolunun Şeker Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman Güngör yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü 01 YG 101 plakalı TIR\'ın dorsesinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, dorsede yüklü olan tekstil malzemesi nedeniyle hızla büyüdü. Durumu fark eden sürücü Güngür, TIR\'ı, yolun kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine Kulu ve Şereflikoçhisar belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle sona ererken, TIR tamamen yandı.



FOTOĞRAFLI