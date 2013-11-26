'Seyid Rıza'nın heykelini şimdi bronzdan yapabiliriz'

Emniyet Müdürlüğü'nün, Dersim İsyanı liderlerinden Seyid Rıza'nın heykelinin sergilenmesiyle ilgili suç duyurusunu değerlendiren savcılık, takipsizlik kararı verdi. Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, "Biz heykeli yaptırdığımız zaman kaldırılabileceğini düşündüğümüz için bronzdan yapmadık. Sert plastikten yaptık. Şimdi Seyid Rıza'nın heykelini yeniden bronz olarak yaptıracağız." dedi

ANF'nin haberine göre, 1937'de idam edilen Seyid Rıza'nın beton bir zemine oturmuş halde yapılan heykeli 29 Temmuz 2010 günü Tunceli Kışla Meydanı'nda törenle açılmıştı. Heykelin dikilmesinin hemen ardından Emniyet Müdürlüğü, fotoğraf ve kamera görüntüleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, heykelin dikilmesinin yasalara aykırı olup olmadığının araştırılıp tespit edilmesini istedi ve gerekli işlemlerin yapılması konusunda suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise, Seyid Rıza'nın heykelinin dikilmesiyle ilgili suç olabilecek herhangi bir delil ya da bulguya rastlanılmadığı ve suç unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle kavuşturmaya gerek görülmediği kararı verdi.

'Şimdi bronz heykeli yaptırabiliriz'

Seyid Rıza'nın helkelini yaptıran Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, heykelin kaldırılacağını düşündükleri için bronzdan yapmadıklarını belirterek şunları söyledi: "Biz heykeli yaptırdığımız zaman Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda ciddi tartışmalar vardı ve heykelin kaldırılabileceğini düşündüğümüz için bronzdan yapmadık. Sert plastikten yaptık. Şimdi bronz bir heykel ve Dersim katliamı sırasında katledilen kadınları sembolize eden daha farklı bir heykel yapıyoruz. Seyid Rıza'nın heykelini de yeniden bronz olarak yaptıracağız."

Belediye Başkanı Edibe Şahin, yargının böyle bir karar vermesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Devlet artık bu karardan sonra Dersim katliamı ile yüzleşmelidir" dedi.