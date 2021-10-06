Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi İncefikir: Ankara ve İstanbul’un toplamından büyük tarım toprağını kaybettik

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, tarım alanlarının hızla kaybedildiğini belirterek, "2002'de 41 milyon 196 bin hektar olan tarım alanlarımız 2020'de 37 milyon 753 bin hektara gerilemiştir. Bu alan Ankara ve İstanbul’un toplam yüzölçümünden büyüktür" dedi.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, aynı zamanda üretici olan Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, çiftçinin tarımdan çekildiğini belirterek, şunları söyledi:

"2002’de 41 milyon 196 bin hektar olan tarım alanlarımız 2020’de 37 milyon 753 bin hektara gerilemiştir. Bu alan Ankara ve İstanbul'un toplam yüzölçümünden büyüktür.

2003-2020 döneminde tarım ve hayvancılık ihracatımız 83 milyar dolar iken ithalatımız 114 milyar dolar olmuştur. Aynı dönemde ithalata 31 milyar dolar fazla ödeyerek yabancı ülkelerin çiftçisini zengin ettik.

Desteklerden gerekli payı alamayan çiftçinin bankalara olan borcu 2002 yılında 2,4 milyar TL'den 2020 yılında 134 milyar TL'ye çıkmıştır. Yani tam 56 kat artmıştır.

Çiftçi sayısında düşüş

Çiftçi sayısı 2003 yılında nüfusumuz 67.2 milyon iken 2 milyon 765 bin olup 2020 yılına geldiğimizde 83,6 milyon nüfusa ulaşmamıza rağmen çiftçi sayımız 2 milyon 111 bine düşmüştür. Yani nüfusumuz 16.4 milyon artarken 654 bin çiftçi üretimden kopmuştur.

2002 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 7 milyon 458 bin iken, 2020 yılında 4 milyon 716 bine gerilemiştir. Bu da 2 milyon 742 bin kişinin tarım sektöründe işinden olduğunu göstermektedir. Bu süreçte 900 bin kişi tarım BAĞ-KUR'lu iken 2020'de yüzde 39 azalarak 547 bin kişiye düşmüştür. Tarımda çalışan sigortalı sayısı da 2002 yılında 149 bin kişi iken, 2020 yılında yüzde 79 azalarak 31 bin 250 kişiye düşmüştür.

Tarım sektörünün gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payı 2002 yılında yüzde 10,2 iken 2020 yılında yüzde 6,6 ya düşmüştür."