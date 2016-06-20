Seyhan Belediyesi’nin Facebook hesabından: Kavurucu sıcaklar geldi; güneşe ateş açmamanız rica olunur!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından açıklama yayınlayan Seyhan Belediyesi, “Adanamızın meşhur kavurucu sıcakları geldi. Yaniyürükkkkkkk. Vatandaşlarımıza gerekmedikçe saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamalarını, kanala girip çimmemelerini ve güneşe ateş etmemelerini önemle rica ederiz" notu ile fotoğraf paylaştı.

Geçtiğimiz sene Adana’da aşırı sıcaktan bunalıma giren iki kişi, "Kardeşlerimizin ve bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı. Isını azaltacak azalt. Yeter la yeter. Yaktın kuruttun bizi” diyerek güneşe ateş açmış, daha sonra gözaltına alınmıştı.

Belediyenin paylaşımı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Bazı vatandaşlar fotoğrafa şu yorumlarda bulundu:

“İşte aradığım samimiyet, ülkenin belediyesi bile mizahşör", “Hee valla yaniyrüüük aha dayıya sor", “Sıcaktan yerimizde patanaj yapiyrük ayikünnü iste Adana'nın incisi Seyhan Belediyesi. İşte Zeydan işte meydan."

Belediyenin paylaşımı şöyle:

Belediyenin Facebook hesabına ulaşmak için tıklayınız.