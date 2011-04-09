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Politika

Şeyh Sait’in torunu CHP’den aday oluyor

CHP’de kesin aday listeleri için hummalı bir çalışma yürütülüyor...

09 Nisan 2011 03:00

T24 - CHP Genel Merkezi'ne bugün, yarın ve pazar günü ziyaretçi alınmayacak. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in koordinasyonunda yürütülen liste hazırlık çalışmasında son karar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nda olacak. 

Kılıçdaroğlu dün saat 10.30’da partiye geldi ve 12. kattaki makam odasında çalışmalarını gün boyu sürdürdü. “İkinci adam” konumundaki Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise 14. katta “çalışma üssü” oluşturdu. Tekin, teşkilatlardan gelen “ön seçim”, “temayül yoklamaları” ve “anket sonuçlarını” titizlikle inceliyor. Tekin’e Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil eşlik ediyor. Tekin gün içerisinde zaman zaman Kılıçdaroğlu ile de bir araya geliyor.


Cep telefonlarına engel

Kılıçdaroğlu yarın önce MYK üyeleri ile bir araya gelecek ve kapsamlı bir fikir alış verişi yapılacak. Saat 17.00’de ise Parti Meclisi toplanacak. Toplantının sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi planlanıyor. Kesin listelerin Pazartesi günü YSK’ya tesliminden önce kamuoyuna sızmamasını engellemek için de Parti Meclisi üyeleri toplantı girişinde telefonlarını parti görevlilerine teslim edecek. Listeler, bölge bölge PM’nin onayına sunulacak. PM oylamasında çizik yiyen bir ismin yerine, bir başka isim yine aynı toplantıda belirlenecek. 


İsimler netleşiyor 

CHP’de kesin aday listeleri için hummalı bir çalışma yürütülüyor 

Şeyh Sait’in torunu Erzurum’dan aday oluyorKulislerde Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun İstanbul 1. bölgeden, eski bakanlardan Salih Sümer’in Diyarbakır’dan, Şeyh Sait’in torunlarından eski Refah Partisi milletvekilli Abdülillah Fırat’ın Erzurum’dan, eski bakanlardan Ali Rıza Septioğlu’nun oğlu Fevzi Septioğlu’nun Elazığ’dan aday gösterileceği konuşuluyor. Van’da Sanayi Odası Başkanı Zahir Kandoşoğlu, Şanlıurfa’da ise İzol aşireti mensubu Halit İzol’un listenin ilk sıralarında olacağı belirtiliyor. 


Ergenekon restleşmesi

Ergenekon sanığı adaylar konusunda ise anlaşmazlık olduğu kulislere yansıdı. Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum’un Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın aday gösterilmesi konusunda ısrarcı olduğu, buna karşın Gürsel Tekin ve MYK üyelerinin büyük bir çoğunluğu bu kişilerin “dokunulmazlık zırhına” kavuşmasının CHP’nin söylemleri ile bağdaşmayacağı görüşünde olduğu iddia ediliyor. Ancak CHP’nin Mustafa Balbay ve İlhan Cihaner’i aday gösterebileceği ifade ediliyor.


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