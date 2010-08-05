-ŞEYH KASIM: ''İSRAİL SALDIRIRSA CEVAP VERİRİZ"'' BEYRUT (A.A) - 04.08.2010 - Lübnan'daki Hizbullah hareketinin iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım, "Eğer İsrail yeniden saldırırsa, en uygun anı seçeriz ve cevap veririz" diye konuştu.İsrail-Lübnan sınırında dün iki ülke askerleri arasında çıkan ve iki Lübnan askeri, bir İsrail yarbayı ve bir gazetecinin hayatına mal olan çatışmalardan sonra AFP'ye açıklamalarda bulunan Şeyh Naim Kasım, "Eğer İsrail yeniden saldırırsa, en uygun anı seçeriz ve cevap veririz" diye konuştu. Şeyh Kasım, "İsrail, Lübnan'ı yok etmeye kalktığında Hizbullah'ın kendisine çok acı verebilme kapasitesine sahip olduğunu biliyor" dedi. Şeyh Kasım'a göre, eğer İsrail yeniden saldırırsa, Hizbullah İsrail'in iç cephesini hedef alacak ve İsrail saldırının bedelini en ağır şekilde ödeyecek. Hiçbir İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını belirten Kasım, Hizbullah'ın ve İsrail'in caydırıcı güçleri arasında denge olduğunu söyledi. Kasım, "İsrail şunu iyi anlamalı, girişeceği saldırı her ne kadar sınırlı olursa olsun, saldırı bize en uygun şekilde ve en uygun zamanda tamamıyla cevap verme hakkı tanıyor" dedi. Kasım, Hizbullah'ın ne zaman sabredeceğini ve ne zaman cevap vereceğini bildiğini ifade etti. İsrail makamlarına göre Hizbullah, aralarında İsrail'in büyük şehirlerini vurabilecek kapasitede olan on binlerce rokete sahip.