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Dünya

Seyfülislam Kaddafi'den uçak talebi DUBAİ (A.A)

27 Ekim 2011 16:18

-Seyfülislam Kaddafi'den uçak talebi DUBAİ (A.A) - 27.10.2011 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kaçak durumdaki oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim olmak için uçak talebinde bulunduğu bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) tarafından yapılan açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin, tercihen Cezayir ya da Tunus gibi üçüncü bir ülkenin teslim olma sürecinde rol oynamasını istediği, ayrıca Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM'ye transferi için bir uçak ve bazı güvenceler talep ettiği belirtildi. UGK'nin önde gelen askeri yetkililerinden Abdülmecid Mlecta, dün yaptığı açıklamada, Seyfülislam ve Libya'nın eski istihbarat şefi Abdullah Essenusi'nin UCM'ye teslim olmayı istediklerini kaydetmişti. UCM ise böyle bir talebi onaylayamayacağını açıklamıştı. Mahkeme, öldürülen Kaddafi'nin yanı sıra, oğlu Seyfülislam ve Essenusi hakkında insanlığa karşı suçtan Temmuz ayında tutuklama emri çıkarmıştı.

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