Seyfülislam Kaddafi yakalandı

T24 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, günlerdir izini süren Ulusal Geçiş Konseyi güçleri tarafından ülkenin güneyinde çölde yakalandı.





Seyfülislam Kaddafi'nin parmaklarındaki sargı dikkat çekti.



Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Adalet Bakanı Muhammed el Allagui, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Seyfülislam Kaddafi'nin ülkenin güneyindeki Obari kasabası yakınlarında yakalandığını söyledi.



Kaddafi, dün gece sabaha karşı 01.30'da Çad, Nijer ve Cezayir sınırları arasındaki bir üçgende yanında kuzeni dahil 4 kişiyle Zintanlı militanlar tarafından yakalandı. Nijer'e kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtilen 39 yaşındaki Seyfülislam Kaddafi'nin, sağlık durumunun iyi olduğu ve uçakla Zintan kentine götürüldüğü bildirildi. Seyfülislam Kaddafi'nin kendisine yakalayanlara direniş göstermediği bildirildi.



Öldürülmesinden korkuluyor





Uçaktaki bir Reuters muhabiri, Zintan'daki havaalanında bekleyen Libyalıların Seyfülislam Kaddafi'ye saldırmaya çalıştığını ancak silahlı milislerin buna engel olduğunu söyledi.

Seyfülislam'ın, Libya halkı tarafından öldürülmesinden korkulduğu için bulunduğu yerin gizli tutulduğu kaydedildi.





Libya’da yargılanacak





Libya Başbakanı Abdürrahim El Kib, Seyfülislam Kaddafi'nin Libya'da yargılanacağını söyledi. Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması nedeniyle basın toplantısı düzenleyen El Kib, uluslararası kurumlarla iletişime geçeceklerini ama yine de Libya halkının sesine kulak vereceklerini söyledi. Seyfülislam Kaddafi'nin adalet karşısına çıkarılacağı güne kadar Zintan'da tutulayacağını ifade eden El Kib, ''Ona iyi davranılacak ve adil bir şekilde yargılanacak. Şu ana kadar da kendisine çok iyi davranıldı'' dedi.

Seyfülislam Kaddafi'yi yakalayan asker de Başbakan El Kib'le birlikte basının karşısına çıktı.





Babasının yerine geçecekti





Libya'da rejimin yıkılmasından önce babasının yerine geçmesi beklenen ve Libya'yı modern bir ülke haline getireceği düşünülen Seyfülislam Kaddafi, tıraşlı kafası ve son moda gözlükleriyle ün kazanmıştı. Bir zamanlar liberalist bir reformcu olarak Batı'nın övgüsünü kazanan Seyfülislam Kaddafi, ağustos ayında devrimci güçlerin Trablus'un kontrolünü ele geçirmesinin ardından kayıplara karışmış ve 20 Ekim'de babasının yakalanıp öldürülmesinden sonra bile ortaya çıkmamıştı.





İnsanlık suçu işlemekle suçlanıyor





Şubat ayında başlayan ayaklanma sırasında rejime karşı çıkan göstericileri öldürttüğü iddia edilen Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekle itham ediliyor.





Master ve doktora yaptı





Muammer ve Safiye Kaddafi çiftinin yedi çocuğundan ilki olarak 1972'de doğan Seyfülislam Kaddafi, başarılarından çok antikalıkları ve eksantrik davranışlarıyla tanınan kardeşlerinden farklı bir tablo çizmişti. Libya'da mühendislik ve Avusturya'da işletme eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere'nin başkentindeki London School of Economics'te master ve doktora yapan Seyfülislam Kaddafi, 1990'lı yıllarda Kaddafi Hayır Dernekleri Uluslararası Vakfı'nın başkanı olarak siyasete atılmıştı.





Yaptığı tablolar farklı ülkelerde sergilenen Seyfülislam Kaddafi, demokrasi ve gelişme yanlısı söylemleriyle dünya liderlerinin ve insan hakları örgütlerinin övgüsünü kazanmıştı. Ama sonunda Seyfülislam Kaddafi de, babasının oğlu olduğunu gösterdi. UGK güçlerinin Bingazi'nin kontrolünü ele geçirmesinden beş gün sonra televizyondan yaptığı açıklamada, göstericilerin hükümetin reform önerisini kabul etmemeleri durumunda ülkedeki nehirlerden kan akacağı uyarısında bulunarak, herkesi şaşırtmıştı.









