-Seyfülislam Kaddafi kangren tehdidinde ZİNTAN (A.A) - 28.11.2011 - Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 19 Kasım'da ülkenin güneyinde yakalanan oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yaraları tedavi edilmezse, kangren olma tehlikesiyle karşıya karşıya bulunduğu bildirildi. Libya'nın yeni rejimi tarafından çağrılan ve Seyfülislam Kaddafi'yi muayene eden Ukraynalı doktor Andrey Murahovski, hastasının sağ eline yakalandığının ertesi günü pansuman yaptığını belirterek, "Yaraları ciddiydi, ama gördüğümde kangren değildi. Tedavi edilmezse kangren olabilir" dedi. Ukraynalı doktor, Seyfülislam Kaddafi'ye yeniden pansuman yapılması gerektiğini, ancak kendisini şimdiye kadar çağıran olmadığını kaydetti. Libya'daki yeni rejim Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Zintan'daki sağlık sorumlusu İbrahim Türki, Dr Murahovski'nin Seyfülislam Kaddafi'yi muayene etmek için çağrılan tek hekim olduğunu söyledi.