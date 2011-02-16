-SEYFİ TEOMAN ''ALTIN AYI'' AVINDA BERLİN (A.A) - 16.02.2011 - Yönetmen Seyfi Teoman, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 61. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "Altın Ayı" için yarışan "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" filmini tanıttı. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teoman, filmin bir roman uyarlaması olduğunu belirterek, "Bu anlamda öyküden kaynaklanan otobiyografik bir şeyden bahsetmek zor. Çünkü romana sadık kalmaya çalıştık. Tabii ki beni ilgilendiren, benim ilgimi çeken konularla ilgili olduğu için o anlamda tabii otobiyografiden bahsedilebilir. Romanı seçme sebebim de bu" dedi. Filmin konusunun Ankara'da geçtiğini ifade eden Teoman, "Benim açımdan başka bir yerde geçmesini düşünmek mümkün değil. Ankara ve Ankaralılık ile ilgili bir şey var romandan kaynaklanan. Bu karakterlerle de çok ilişkili. Türkiye'deki insanların rahatlıkla anlayabileceği bir şey" şeklinde konuştu. Ankara'nın kendine ait bir mimari dokusu olduğunu ve elinden geldiği kadarıyla bunu yansıtmaya çalıştığını belirten Teoman, Ankara'nın, Türk modernizminin bir sembolü olduğunu kaydetti. Teoman, filmde Galatasaray teknik direktörü George Hagi'nin formasının yer alması ile ilgili bir soru üzerine, kendisinin Galatasaray taraftarı olduğunu, formaya da Hagi'ye saygı ve sevgisinden dolayı yer verdiğini ifade etti. Filmdeki oyuculardan memnun olduğunu ifade eden Teoman, filmde en memnun olduğu kesimin oyuncular arasındaki kimya olduğunu, oyuncuların filme kendi enerjilerini de kattıklarını belirtti. Filmde İlker Aksum ve Fatih Al'ın oynadığı karakterler ile ilgili bir soruya Teoman, "Aralarında aşk var. Aşka yakın bir dostluk diyoruz biz. Film de bununla ilgili. İlişkileri sınıflandırmak ve alternatif bir ilişki biçiminin var olup olmadığını araştırmak ve alternatif bir ailenin mümkün olup olmadığını araştırmak... İlişkiler cinsellik içermiyor. Gizli veya açık bir cinsellik yok. İlişki sonuçta, bir aile gibi yaşıyorlar" yanıtını verdi. Aksum da filmi izlemediğini, bu akşam ilk kez izleyeceğini belirtti. Fatih Al da filmin kendisi için sanatsal düzeyi çok yüksek bir film olduğunu kaydetti. Festivalde, ''Bizim Büyük Çaresizliğimiz'' filminin galası bu akşam yapılacak.